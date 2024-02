Comune e Maremma Cultura popolare ricordano la figura di Roberto Ferretti

Il Comune di Grosseto, in collaborazione con l’Associazione Maremma Cultura Popolare, organizza un convegno nel Polo Universitario, programmato per il 18 aprile, dedicato al ricordo dell’antropologo Roberto Ferretti, ex dipendente del Comune di Grosseto, ideatore, fondatore e principale realizzatore dell’Archivio delle Tradizioni Popolari della Maremma grossetana, istituito nel 1979. La sua dedizione ha contribuito significativamente alla conservazione e alla valorizzazione del ricco patrimonio culturale del nostro territorio.

Il convegno vedrà la partecipazione di esperti del settore e di gruppi legati alla tradizione popolare locale, offrendo un’occasione unica per approfondire il contributo di Ferretti e discutere il ruolo delle tradizioni nella promozione della cultura e dell’identità territoriale.

Il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Cultura Luca Agresti sottolineano l’importanza di tali manifestazioni nel contesto della tradizione grossetana.

"L’opera promossa dall’ex dipendente comunale Ferretti ha dato lustro al nostro territorio e reso evidente la straordinaria forza delle tradizioni popolari che formano l’identità collettiva. Siamo dunque lieti di ricordarlo nell’insieme delle attività che l’Amministrazione promuove con impegno, in linea con la valorizzazione delle peculiarità del territorio comunale".