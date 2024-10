Comitato per la Vita. Mercatino, che successo

Come ogni anno, stesso posto e stessa ora, per dare vita a una giornata all’insegna della solidarietà. Il "Mercatino dei Ragazzi", organizzato dal Comitato per la Vita, ieri ha animato il centro cittadino nel nome della beneficenza con tantissimi grossetani, piccoli e grandi, scesi in piazza per donare. L’entusiasmo e la felicità dei piccoli "venditori", accompagnati dalle loro famiglie, ha contagiato tutti. Così i ragazzi si sono messi dietro a una bancarella per vendere i loro oggetti, giocattoli ormai rinchiusi in uno scatolone che non sarebbero più stati usati o presi in considerazione. Invece, così facendo riprendono vita, una seconda vita con altre famiglie e altri bambini. Un dare, senza ricevere nulla in cambio, ed è questa l’essenza della beneficenza. "Già dalle prime ore c’erano bambini che avevano gli occhi pieni di gioia per donare – ha detto il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna presente per il taglio del nastro –. Ragazzi siete meravigliosi e generosi nel donare e privarvi di ciò che è stato vostro e caro. È bene organizzare queste iniziative per educare i bambini al dono, alla generosità". L’obiettivo da centrare con l’incasso del Mercatino è l’acquisto di un laser a Co2 per la cura dei tumori della pelle da donare alla Dermatologia del Misericordia. "Il lasera Co2 – spiega il responsabile scientifico del Comitato per la Vita, Roberto Dottori – è uno strumento di altissima precisione che consente di operare in campo dermo-oncologico riducendo, quasi annullando, le cicatrici. In questo modo è possibile procedere all’asportazione nel modo più efficace assicurando ai pazienti il massimo risultato anche nel rispetto della propria estetica".

"Non è solo una partecipazione solidale – conclude Oreste Menchetti, presidente Comitato per la Vita – ma è la presa di coscienza di un evento che porta alla beneficenza e a costruire, con senso civico, dei risultati per la comunità". Tanta solidarietà e sorrisi, e questo grazie ai bambini e ai ragazzi di Grosseto.

Maria Vittoria Gaviano