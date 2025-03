Come una città dello sport. Arriva il Mondiale di vela. E ad aprile il grande hockey

FOLLONICAFollonica sempre di più città dello sport. Dopo il grande successo della due giorni con il ciclismo della Tirreno Adriatico, la cittadina del Golfo si preparerà a vivere una primavera e un’estate ricca di competizioni internazionali: ad agosto (dal 4 all’8), il mare del Golfo sarà punteggiato di mille colorii. Saranno quelli delle vele della Rs Feva, le imbarcazioni che daranno vita al campionato Mondiale. Dopo il trionfo del campionato iridato nel 2023, che ha portato a Follonica 210 equipaggi da 16 nazioni, tra cui una forte rappresentanza italiana, la città si appresta a vivere un altro momento di gloria internazionale. "Accogliere un secondo mondiale a distanza di soli due anni è un traguardo straordinario - ha detto il dottor Fausto Meciani, Presidente della Lega Navale Italiana di Follonica - È la conferma che Follonica è un punto di riferimento per la vela mondiale, capace di offrire un mix unico di competenza, passione e bellezze naturali". La Classe RS500, con il suo design moderno e le regate spettacolari, è una delle discipline più amate dagli equipaggi di tutto il mondo. L’evento promette adrenalina, tecnica e divertimento, sia per i partecipanti che per il pubblico che seguirà le competizioni. Le iscrizioni sono ufficialmente aperte Tutti gli equipaggi interessati a prendere parte a questa grande sfida possono infatti già registrarsi attraverso il sito ufficiale della competizione. Un’opportunità unica per vivere un’esperienza indimenticabile nelle acque del Golfo di Follonica. Ma prima del Mondiale di vela, Follonica ospiterà la Final Four della Trophy Cup di hockey su pista, lo sport "principe" della città. La World Skate Europe ha infatti assegnato alla società del presidente Ciullini la responsabilità dell’evento. E dunque dal 5 al 6 aprile il Capannino ospiterà le quattro squadre che si contenderanno il trofeo: Innocenti Follonica. Alcoi (Spagna), Roller Biasca (Svizzera) e Coutras (Francia). Si tratta della prima edizione di questa nuova manifestazione europea e pertanto sarà importantissima a livello internazionale ed una grande occasione per la città di Follonica e per sviluppare ulteriormente la sua storia come "Hockey City". E’ già partita la macchina organizzativa che vedrà protagonisti gli sponsor, tifosi, associazioni locali e imprenditori e il Comune che si è messo a disposizione per aiutare il sodalizio del Golfo.