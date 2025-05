Come evitare le truffe. Arriva l’iniziativa Bella Family: "Gli accorgimenti digitali"

GROSSETOLontani da truffe, con un bagaglio di sicurezza. Il progetto Bella Family sbarca a Grosseto, coinvolgendo gli studenti dell’Isis "Fossombroni" in un percorso formativo dinamico e interattivo sui temi della transizione energetica e digitale. A partire da ieri, gli esperti delle tre realtà che coordinano l’iniziativa, Confconsumatori, UniCredit e Edison, terranno delle lezioni in materia di acquisti online e protezione dei dati (Confconsumatori), cybersecurity e truffe digitali (UniCredit), risparmio energetico e scelte di consumo sostenibili (Edison) per aiutare i giovani a trasformarsi in cittadini attivi e consapevoli. Sono previsti tre momenti formativi: ieri con Confconsumatori, oggi con Unicredit e giovedì 15 maggio con Edison.

"E’ un progetto che si sviluppa da anni - dichiara il presidente nazionale dell’associazione, Marco Festelli - ha una funzione importante ovvero intergenerazionale, formiamo oggi i ragazzi che non sono i soggetti critici perché non sono pienamente consumatori ma possono trasmettere alle famiglie e anziani alcuni accorgimenti per evitare truffe e problematiche di origine digitale e li sensibilizziamo su i temi legati alla transizione digitale ed energetica. Non solo si formano i cittadini di domani ma anche oggi, che hanno meno possibilità di accesso alle insidie del web. Oltre alle lezioni si concluderà tutto con un test con le famiglie". "La classe coinvolta è la 3D, sistemi informativi aziendali a curvatura sportiva- dice Manuela Carli, dirigente scolastico Isis Fossombroni- é un’opportunità. La scuola non può essere scollegata dal mondo del lavoro e dei rischi".

Maria Vittoria Gaviano