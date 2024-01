Coltellate in piazza San Francesco, telecamere al vaglio dell’Arma

Proseguono le indagini dei carabinieri sull’aggressione avvenuta la notte di Capodanno a Grosseto in piazza San Francesco. L’uomo, un giovane straniero, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto rifiutò il trasporto al Pronto soccorso dell’ospedale Misericordia e si allontanò da solo. Era stata stata una nottata piuttosto turbolenta quella vissuta a Grosseto. Mentre in piazza Dante si concludevano i festeggiamenti, nelle vie limitrofe al centro, c’era stata questa lite su cui sono intervenuti i carabinieri. L’uomo ferito è un cittadino immigrato e, da quello che è stato ricostruito dai militari dell’Arma, pare che prima abbia litigato con un coetaneo. Dalle parole sono passati ai fatti ed è spuntato fuori un coltello. Il nucleo operativo dei carabinieri grossetani sta cercando in questi giorni di chiudere il cerchio: grazie alla videosorveglianza dovrebbe essere stata ripresa tutta la scena e dunque anche l’identificazione del responsabile dovrebbe essere imminente.