Colpo di scena a Semproniano Petrucci correrà da solo Respinta la lista della "Fiamma"

di Nicola Ciuffoletti

Per le amministrative di maggio a Semproniano Luciano Petrucci, sindaco uscente e candidato per la lista "Semproniano Bene Comune", correrà da solo. La lista della Fiamma Tricolore che sosteneva la candidatura a sindaco di Gabriele Caroti è stata ricusata. Due sono stati gli elementi contestati dalla sottocommissione elettorale circondariale di Orbetello: la fiamma sul simbolo (elemento che richiamava il partito di Fratelli d’Italia) e l’autenticazione di due candidature a consigliere comunale. Mentre la fiamma è stato possibile rimuoverla, nulla è stato possibile fare in merito al secondo punto. Due candidature a consigliere sono state autenticate da un avvocato che non è risultato inserito all’interno dell’elenco degli avvocati che possono autenticare. Così i consiglieri sono passati da 7 a 5, troppo pochi per il comune di Semproniano dove è previsto un minimo di sette consiglieri candidati. Sul fronte delle alleanze Italia Viva ha ufficializzato le sue posizioni per le amministrative nei 5 comuni. A Gavorrano il partito di Renzi appoggia Stefania Ulivieri, ed esprime nella lista civica "Gavorrano Progressisti Uniti" una candidata al Consiglio comunale: Stefania Tognozzi. A Magliano in Toscana sostiene il candidato sindaco Gabriele Fusini e la candidata al Consiglio comunale Chiara Toffanini. A Monte Argentario appoggia il candidato Roberto Cerulli e infine a Castell’Azzara, l’intenzione è quella di aprire un confronto sui contenuti con Giulio Tenci per valutare un eventuale appoggio alla sua lista civica. A Magliano in Toscana, intanto, Diego Cinelli si è detto favorevole all’idea, lanciata da Giancarlo Tei, di un confronto pubblico, che però sia tra i quattro candidati sindaco e con regole d’ingaggio ben precise.