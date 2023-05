Colpo di reni sul traguardo di Tenci E’ il primo cittadino di Castell’Azzara

di Nicola Ciuffoletti

Con 368 voti Tullio Tenci è il nuovo sindaco di Castell’Azzara. Battuto l’avversario Marco Papalini che si è fermato a 339 voti. Anche a Castell’Azzara scende il numero dei votanti, per questa tornata elettorale solo il 64,8% si è recato alle urne, contro il 73,5% delle precedenti amministrative. Il dato è comunque in linea con quello toscano (58,14%). Ecco le preferenze dei singoli candidati Uniti per il Comune: Mauro Papalini (58), Marta Scevoli (28), Elena Rustici (28), Marco Ceccarelli (25), Nicola Mastacchini (16), Michela Merli (12), Dario Nutarelli (12), Valentino Vasconi (10), Erika Coppi (4), Sergio Fallerini (4). Ecco le preferenze della lista Futura: Susanna Mascelloni (38), Fabrizio Sistimini (38), Cristina Bachiorrini (35), Alessandro Tranquilla (31), Mariella Groppi (30), Matteo Santori (21), Gabriele Luongo (18) Elisa Dani (15), Marco Testi (12), Giacomo Pinzi (7). Oltre al sindaco il Consiglio comunale è composto da 7 consiglieri di maggioranza (Uniti per il Comune): Mauro Papalini, Marta Scevoli, Elena Rustici, Marco Ceccarelli, Nicola Mastacchini, Michela Merli e Dario Nutarelli. Tre i consiglieri di minoranza (Futura): Marco Papalini, Susanna Mascelloni e Fabrizio Sistimini.