Colpo da "Caino". Sfondata la cantina. Via bottiglie di pregio

MANCIANO

E’ uno dei ristoranti più famosi d’Italia: da anni ha conseguito le due Stelle Michelin grazie alla bonta e alla capacità dei piatti cucinati dalla sua cuoca, Valeria Piccini, una delle chef più famose d’Italia che ha portato i piatti maremmani alla ribalta internazionale. E per gli appassionati di enogastronomia non ha bisogno di presentazioni. Un locale celebratissimo dalle guide e sulla cresta dell’onda ormai da molti anni. Una meta conosciutissima per i turisti del gusto, che negli anni ha innovato i suoi piatti mantenendo però un contatto saldo con le tradizioni maremmane. Lo storico locale, che si trova nel cuore del borgo vecchio di Montemerano, la notte tra mercoledì e giovedì, è stato "visitato" da alcuni ladri. Che sapevano bene dove e cosa colpire. Infatti, armati di scalpello e mazzolo, si sono introdotti nella cantina che si trova accanto al locale. Creandosi un varco per sbucare proprio in quella del rinomato locale, una sorta di ’caveau’ dove appunto il proprietario tiene vini e liquori di pregio e fama mondiale. Dalle prime ricostruzioni sembra che i ladri si siano diretti proprio nelle teche che custodivano le etichette migliori e più pregiate. Bottiglie del valore di decine di migliaia di euro scomparse. Il titolare, Andrea Menichetti con la moglie Valeria Piccini, sta in queste ore effettuando una ricognizione per quantificare il danno del furto. Un episodio che ha fatto molta notizia in zona, visto il valore delle bottiglie e del locale che è conosciuto da tutti.