Una provincia come quella grossetana – area molto vasta con una densità di popolazione bassa – pone anche problemi non semplici da affrontare.

"Nel nostro caso – dice Marianeve Vitiello – dobbiamo tener conto delle grandi distanze e dei molti uffici con un solo operatore dove, in caso di assenza del titolare, serve un’ottima organizzazione per essere pronti con le sostituzioni. Ma grazie alla grande collaborazione del personale riusciamo a far fronte anche alle emergenze. Ricordo anche che, a disposizione di chi vuole e chi può, ci sono le App che consentono di prenotare i servizi allo sportello che fanno evitare file e attese. E il personale è sempre disponibile per mostrare il loro funzionamento".