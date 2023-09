Cocaina, Denaro Nascosto e Arresto a Scarlino: Quarantenne in Manette

La Guardia di Finanza ha fermato due uomini, di origini marrocchine, che viaggiavano su un’Audi A4, dove hanno trovato 6 grammi di cocaina e 6mila euro in contanti e per uno dei due è scattato l’arresto. L’episodio è accaduto nella strada sterrata lungo la provinciale del Puntone e a insospettire gli agenti è stato l’andamento dell’auto. Prima un’accelerata, poi una frenata, poi di nuovo un’accelerata. Un andamento che non ha convinto gli agenti, tanto da fermare l’auto e controllarla. L’uomo (44 anni) che sedeva dalla parte del passeggero ha cercato di nascondere sotto al sedile un sacchetto di nylon e sotto alla coscia una mazzetta di banconote pari a 6mila euro. Avrebbe poi spiegato all’agente che l’altro uomo che era al volante non sapeva che aveva con sé gli stupefacenti. Sia il conducente dell’auto che il passeggero sono stati portati in caserma e sono stati identificati. Il sostituto procuratore Lazzarini ha disposto l’arresto, poi convalidato, del 44enne.