Cna: "Bretella per la zona artigianale, finalmente il primo passo"

"Apprendiamo con soddisfazione che è stata stabilita la data della seduta pubblica per individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di realizzazione della viabilità di raccordo tra via Giordania e la rotatoria di intersezione tra via Senegal e via Germania: un primo passo avanti per rispondere, in parte, ai problemi di un’area che da tempo è diventata di riferimento non solo per le imprese, ma anche per i servizi ai cittadini". Daniela Morosini, presidente del comitato di zona Grosseto di Cna, commenta così la notizia da parte di Unicoop Tirreno dell’avvio della seconda fase delle procedure per realizzare la bretella che collegherà l’area del centro commerciale Maremà alla zona artigianale.

"Il decongestionamento del traffico nella zona – continua Morosini – è da sempre auspicato dalla nostra associazione. All’inizio di questa seconda legislatura, l’amministrazione Vivarelli Colonna si era impegnata per dare seguito alla convenzione siglata circa 10 anni fa con Unicoop Tirreno, in occasione della realizzazione del centro commerciale: un accordo che avrebbe permesso di creare uno sbocco dall’area commerciale a via Giordania, realizzando un’ulteriore via di uscita dall’area artigianale che oggi, soprattutto in alcune fasce orarie, soffre di una congestione del traffico, con disagi per i cittadini e le imprese, ma anche problemi di sicurezza".

"La nostra associazione – dichiara Anna Rita Bramerini, direttore di Cna Grosseto – da quell’incontro con l’amministrazione Vivarelli Colonna, si è confrontata con Unicoop Tirreno e con il Comune, affiancando e supportando i soggetti interessati anche nelle procedure per realizzare la manifestazione di interesse a cui hanno risposto circa 180 imprese. Di queste, 15 saranno selezionate per essere invitate a gara e ci auguriamo che tutte le procedure si svolgano nel minor tempo possibile, per dare questa prima parziale risposta al problema, ben più ampio, della riqualificazione della viabilità nelle due aree artigianali a nord della città. Rappresentiamo molte aziende che hanno sede nella zona e, anche per questo, stiamo continuando a lavorare per individuare soluzioni strutturali da proporre al Comune".