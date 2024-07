Classifica dei sindaci. Vivarelli Colonna "regge"

Puntuale come ogni anno arriva la Governance Poll 2024, ovvero l’indagine annuale sull’apprezzamento dei primi cittadini, realizzata dalla Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore. Da tener presente che in questa classifica non rientrano i sindaci eletti quest’anno. Quindi volendo dare all’indagine un taglio toscano, nella classifica, tra i sindaci della nostra regione, non ci sono quelli di Firenze, Prato e Livorno, ma soltanto i primi cittadini degli altri sette comuni capoluogo di provincia, ovvero Pistoia, Massa, Grosseto, Siena, Arezzo, Lucca e Pisa. A questo punto la domanda sorge spontanea: come si è piazzato il sindaco di Grosseto Vivarelli Colonna? Il nostro Anton Francesco si piazza al 44° posto assoluto in compagnia di Renzo Caramaschi (sindaco di centrosinistra di Bolzano) e di Roberto Dipiazza (primo cittadino di centrodestra di Trieste). Venendo nel dettaglio Vivarelli Colonna attualmente ha un gradimento pari al 53,%, ovvero il 2,7% in meno di quello che ottenne nel giorno della sua seconda elezione, ovvero il 56,2%. Questo vuol dire che il primo cittadino perde consensi, (non tantissimi) ma sostanzialmente regge. In sostanza se si votasse ora, verrebbe non solo rieletto, ma anche al primo turno. E rispetto agli altri sindaci della Toscana, ad eccezione di quelli eletti quest’anno, Vivarelli Colonna si piazza al terzo posto. Al primo posto c’è il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, che molti vorrebero candidato per il centrodestra alla presidenza della Regione. Tomasi ha un gradimento del 55,5% (pari a un più 4% rispetto al giorno della sua elezione). Al secondo posto c’è il sindaco di Massa, Francesco Persiani, che con il suo 54% ha perso appena lo 0,4% rispetto al giorno della sua elezione. Detto del terzo posto di Vivarelli Colonna, al quarto troviamo la sindaca di Siena, Nicoletta Fabio, che con l’attuale 53% ha uno 0,8% rispetto al giorno della sua elezione.

Quinto posto per il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, che rispetto al giorno della sua elezione ha perso il 5%, per un attuale gradimento del 49,5%. Sesto posto per il sindaco di Lucca, Mario Pardini che è passato dal 51% dell’elezione all’attuale 49,5%. Infine settimo e ultimo posto per il sindaco di Pisa, Michele Conti, passato dal 52,3% dell’elezione all’attuale 49,5%.