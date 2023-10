Civitella Paganico I Maggerini cantano a scuola

Nel comune di Civitella si celebra la giornata nazionale del folklore e delle tradizioni e in programma ci sono una serie di appuntamenti. Si parte oggi a Civitella Marittima con i gruppi del Maggio antico ospiti dei Cantori locali. Presenti i Maggerini di Valpiana e i Maggiaioli di Castiglione d’Orcia. Il primo appuntamento è questa mattina con i Cantori civitellini che si esibiranno sia alla scuola primaria che alla Scuola secondaria di Paganico La seconda giornata è invece in programma sabato e questa volta la festa si svolge nel borgo di Civitella Marittima. È previsto il ricevimento dei gruppi ospiti dei Maggiaioli di Castiglione d’Orcia e dei Maggerini di Valpiana, alle 15.30, nella splendida cornice di Piazza I Maggio, di fronte al bellissimo belvedere del piazzale sottostante il Municipio, con i saluti del sindaco e la partenza del corteo, che si fermerà in vari punti strategici del borgo.