Cittadini di Roccastrada contro Asl e Coeso, "Oltraggioso il loro modo di fare"

"Oltraggioso il modo di fare di Asl e Coeso rispetto alle richieste di incontro avanzate dal Comitato roccastradino costituitosi per dare soluzione alla carenza dei medici di medicina generale".

E’ quanto dice la Segreteria Spi-Cgil a nome "delle 15 associazioni roccastradine che a partire dallo scorso gennaio si erano costituite in comitato per sollecitare la Asl e il Coeso ad affrontare le gravi carenze della medicina generale sul territorio" e che, invece, dicono ancora "continuano ad avere un atteggiamento dilatorio rispetto ai problemi che abbiamo più volte segnalato. Ma quel che e peggio, e l’evidente mancanza di rispetto relativamente alle modalita in cui si relazionano con i rappresentanti sindacali e dell’associazionismo del paese che hanno come unico obiettivo quello di contribuire all’individuazione di soluzioni idonee ad un problema dai contorni allarmanti".

"Siamo stanchi di essere snobbati in modo cosi irrispettoso, a maggior ragione tenuto conto della sottovalutazione della grave carenza di medici di medicina generale e di servizi ambulatoriali comunali, da parte della tecnocrazia aziendale e del livello politico regionale. Motivo per cui da oggi lavoreremo per estendere il fronte della protesta, chiamando i cittadini a mobilitarsi affinché al centro del nostro sistema sanitario regionale continui ad esserci il cittadino".