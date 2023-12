"Cittadini attivi", come si può partecipare al progetto del Comune

Cittadini attivi cercasi. Il comune di Roccastrada ha istituito per il 2024 il "Servizio di Cittadinanza Attiva" e ricorda ai suoi abitanti che c’è tempo fino al 31 gennaio del 2024 per presentare domanda e progetti finalizzati a proporre un’attività da svolgere come cittadini attivi, sulla base delle categorie individuate dall’Amministrazione Comunale. Lo svolgimento da parte dei cittadini di questo tipo di servizi prevede attività e servizi in favore della collettività, secondo i principi di cooperazione attiva. il Comune riconoscendo l’utilità sociale della cittadinanza attiva, ha previsto per l’anno 2024, una riduzione pari al 50%, con un massimo di 250 euro per utenza sulla Tari (tassa rifiuti), per tutti coloro che parteciperanno alle attività previste dal servizio. Le categorie di intervento per le quali i cittadini possono presentare progetti sono riconducibili alle seguenti fattispecie: manutenzione, sfalcio e pulizia aree verdi, parchi pubblici, aree verdi scolastiche, manutenzione di ringhiere, balaustre e barriere metalliche, ma anche manutenzione elementi in legno quali staccionate, barriere, arredo urbano e giochi bambini e interventi di decoro urbano. "Sulla scorta delle positive esperienze maturate negli scorsi anni, vogliamo riproporre anche per l’anno 2024 il progetto "Cittadinanza attiva". La cura dei beni comuni - come spiega il sindaco Francesco Limatola - è un tema sempre più importante in epoca di mancanza di risorse. Allora è la comunità tutta che insieme al comune in un nuovo welfare di comunità deve prendersene cura". Tutte le informazioni si trovano sul sito del comune. Le domande/progetti presentate saranno valutate in relazione alle proposte d’intervento e accettate fino ad esaurimento della somma stanziata di 8mila euro. "Fare parte della comunità – commenta l’assessore all’Ambiente Emiliano Rabazzi - vuol dire in qualche modo impegnarsi un po’ del proprio tempo per renderla migliore. Lo si può fare in tanti modi".