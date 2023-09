Il Consiglio comunale ha conferito la cittadinanza onoraria alla Polizia di Stato. "Durante la lunga storia della Polizia – si legge nel documento – le donne e agli uomini che ne fanno parte si sono distinti per il quotidiano impegno su tutto il territorio, mettendo spesso a rischio la propria vita, al fine di tutelare l’esercizio della libertà e dei diritti nonché nella prevenzione e repressione dei reati. Anche nel nostro territorio lo sforzo compiuto dai poliziotti, ha permesso di contrastare le attività illecite connesse allo sfruttamento della manodopera, il cosiddetto ‘caporalato’, in particolare nel mondo agricolo, e di porre un argine all’immigrazione clandestina internazionale. "A Grosseto – prosegue il documento – la fondamentale opera della Polizia ha visto gli agenti impegnati nel sopportare le categorie più fragili, con lotta al cyberbullismo e truffe. A tutela delle donne vittime di violenza è stata inaugurata la ‘Stanza rosa’ in Questura per sensibilizzare le donne e a denunciare nel caso in cui siano state vittime di maltrattamenti".