Cittadinanza onoraria a Sciò: "Con il suo Pellicano, l’Argentario è una meta riconosciuta nel mondo"

MONTE ARGENTARIOConferita la cittadinanza onoraria a Roberto Sciò, presidente onorario dell’Hotel il Pellicano. La cerimonia è avvenuta nel consiglio comunale convocato per l’occasione, durante il quale è stata consegnata la pergamena fatta a mano dalla pittrice Mara Scotto. "Roberto Sciò, innamorato vero di questo territorio, per avere individuato nel mare e nella natura selvaggia dell’Argentario un particolare punto di forza in grado di attrarre personaggi internazionali. Grazie al suo Pellicano, elegante, nostalgico e autentico, l’Argentario continua ad essere meta ricercata e riconosciuta nel mondo", questa la motivazione letta dal sindaco Arturo Cerulli, che ha aggiunto che si tratta della prima cittadinanza onoraria conferita nei suoi 12 anni di mandato, quando cadono i 60 anni di anniversario della struttura. "Roberto Sciò è un personaggio che ha dato tanto all’Argentario – ha detto il primo cittadino –. Correva l’anno 1967 quando arrivò per la prima volta e pernottò nella struttura aperta nel 1965. Nel ’74 ebbe l’opportunità di acquistare la villa in cui soggiornava Chaplin e nel ’79 l’intero pacchetto azionario del Pellicano, intuendone la potenzialità internazionali. Aumentò la ricettività acquistando le quattro ville confinanti e quella di Marta Marzotto, trasformandole in camere d’albergo. Ottenne i permessi per costruire altre camere, un secondo ristorante-bar, una palestra, una zona spa e un garage. Il Pellicano ha potenziato nel tempo la sua capacità ricettiva, passando da 18 a 50 camere. L’altro cambiamento è stato quello culturale, è un’icona di stile riconosciuta nel mondo e oggi è il brand italiano dell’eleganza e del lusso". A giugno il Pellicano festeggerà il 60º anniversario e dà lavoro a 154 persone. Nella Pellicano Hotels lavorano 335 collaboratori. Il gruppo ha acquisito altre due strutture che saranno operative nel 2027 e con la previsione di arrivare a otto hotel entro il 2030. L’impegno della famiglia Sciò prosegue con Roberto Sciò che è presidente onorario e la figlia Marie-Louise, ceo e direttore creativo. "Ringrazio il sindaco e i consiglieri – ha detto Roberto Sciò -. É importante per me ringraziare quella miriade di persone che per tanti anni hanno lavorato al mio fianco e hanno reso il sogno possibile, è un lavoro di squadra. Mia figlia Marie-Louise ha dato il più grande contributo a far conoscere il Pellicano".Andrea Capitani