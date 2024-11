Circolo Pescatori. Tre giorni colorati di rosa

Nuovo incontro culturale al Circolo dei Pescatori di Orbetello, che si tinge di rosa. Oggi appuntamento con "Le Donne raccontano" organizzato dal circolo in collaborazione con "Insieme Donna", "Oltre lo Sguardo Onlus", centro antiviolenza "Olympia" e libreria Bastogi.

"Sarà un evento ricco di contenuti – dice Pier Luigi Piro (nella foto), presidente della cooperativa Pescatori –, tutti in chiave femminile".

Si inizia alle 11.30 con la piece teatrale "Abbiamo aspettato troppo" a cura della Contrada Piscina di Cinigiano e a seguire si proseguirà con il talk sul tema "Donne agricoltura" con Corinna Vincenzi, Loredana Lucentini, Martina Ciccioni, tutte produttrici Slow Food.

Domani, poi, il programma riprenderà alle 11.30 con il talk "Il gusto di essere donna" al quale prenderanno parte l’ex sindaca Monica Paffetti, Irene Piro (archeologa) e l’attrice Daniela Poggi, accompagna la voce della cantante Marta Bertocchi.

Domenica, infine, con inizio sempre alle 11.30, è in programma "La storia e le storie personali" a cura di Elena Improta che presenta, "La linea del silenzio" di Gianluca Peciola.

"Diverse artiste – dice Piro – esporranno le proprie opere durante tutta la manifestazione. Sarà possibile acquistare le loro opere ed i prodotti Slow Food". Prevista infine la mostra del circolo culturale "Gastone Mariotti" di Orbetello sul tema "Le donne del Caravaggio".

Domenica alle 20 il programma si conclude con "Insieme Donna", cena al circolo "I Pescatori" per la raccolta fondi in favore del centro antiviolenza di Orbetello. Per informazioni e prenotazioni è possibile ricolgersi direttamente al Circolo oppure telefonare al 348-7304272 o allo 0564-860611.