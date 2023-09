Un altro cinghiale provoca grave incidente: motociclista in codice rosso

Paganico (Grosseto), 14 settembre 2023 – Paura in provincia di Grosseto, a Paganico, per un motociclista grave, ma non in pericolo di vita, dopo lo scontro con un cinghiale.

L’uomo è stato trasferito in codice rosso in ospedale. Accade nella prima mattina di giovedì 14 settembre. L’uomo era in moto sulla strada provinciale del Tollero vicino a Paganico e si è trovato di fronte all'improvviso un cinghiale che stava cercando di attraversare la strada e lo ha colpito in pieno.

L'impatto con l'animale è stato inevitabile. Il cinghiale è morto. Il motociclista è finito a terra procurandosi diverse fratture. Sul posto è arrivata l'ambulanza del 118 che ha avvertito l'elisoccorso Pegaso. L'uomo è stato trasportato alle Scotte di Siena ma non è in pericolo di vita. Rilievi dei carabinieri. L'incidente c'è stato prima delle 7.