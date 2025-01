Cinema nel Golfo. Il Piccolo Festival alza il sipario

FOLLONICAPrenderà il via questa sera alle 21,30 la sesta edizione del "Piccolo Festival Tirreno - Incontri ravvicinati con il cinema italiano e non solo", che si terrà al Piccolo Cineclub di Follonica. Come evento di apertura della rassegna sarà proiettato "No Other Land" in anteprima provinciale. Si tratta di un film importante, coraggioso e attuale, trionfatore agli European Film Awards 2024, al Festival di Berlino 2024 e selezionato, pochi giorni fa, nella short list dei premi Oscar 2025. É il primo documentario girato da un collettivo di registi israeliani e palestinesi, un’opera potente e toccante e che va oltre il conflitto per raccontare la resilienza di chi lotta per esistere. Il regista palestinese Basel Adra e il regista israeliano Yuval Abraham presenteranno la loro opera con un video registrato. Per informazioni e prenotazioni si può chiamare il numero 339.3880312. "No Other Land" è un film nato da una forte amicizia, cementata dall’indignazione e dall’urgenza di raccontare ciò che accade in quella martoriata terra e dalla resistenza creativa all’apartheid di un coraggioso collettivo di giovani registi e attivisti che lottano insieme per la giustizia e l’uguaglianza in Cisgiordania.

"Nessuno di noi ha esperienza di documentari, così abbiamo deciso di intraprendere questo viaggio insieme come parte del nostro attivismo – hanno affermato Basel Adra e Yuval Abraham a Berlino – Abbiamo filmato, scattato foto e scritto, e abbiamo pensato che fosse molto importante fare questo documentario per presentarlo al pubblico, soprattutto nel mondo occidentale, dove le persone non sanno chi e cosa i loro governi stiano sostenendo. La realtà intorno a noi sta diventando ogni giorno più spaventosa, violenta e oppressiva, e siamo molto deboli di fronte a essa. Possiamo solo gridare qualcosa di radicalmente diverso".

Andrea Capitani