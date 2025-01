Cibo gratis a chi adotta cane o gatto

Cibo gratis per un anno a chi adotta un cane o gatto anziano entro il 31 gennaio. E’ questa l’iniziativa per la campagna Lndc Animal Protection e Nutrix Più "Adotta un nonno": chi adotterà un cane di almeno 8 anni o un gatto di almeno 10 anni in una delle sedi Lndc in tutta Italia (una di queste è a Grosseto, appunto) riceverà grazie al sostegno di Nutrix Più una fornitura gratuita di cibo specifico per le esigenze dei "nonnini" per un anno intero. Il cibo sarà consegnato in 2-3 tranche, garantendo freschezza e facilitando la conservazione per le famiglie adottive.

"Questo supporto prezioso – dicono i rappresentanti di Lndc – è rivolto a chi desidera accogliere nella propria casa un animale non più giovane, ma ricco di affetto e gratitudine. Anche un ’nonnino’ può offrire un mondo di amore e gioia. Adottare un cane o un gatto anziano significa dare una seconda possibilità a chi ne ha più bisogno e rappresenta un gesto d’amore che rende questo Natale e l’anno a venire veri esempi di solidarietà e compassione, perché l’amore non invecchia. Ogni animale ha una storia unica, ma tutti meritano di trascorrere la loro vecchiaia circondati dall’affetto di una famiglia. Anche se ben accuditi dai volontari di Lndc Animal Protection, questi cani e gatti meritano la stabilità, l’amore e la dedizione di una famiglia con cui vivere gli ultimi anni in pace e serenità".

La sede grossetana della Lega nazionale per la difesa del cane si trova in via Genova e per maggiori informazioni è possibile telefonare al numero 338 - 2875268.