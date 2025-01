Ciao maestra. Letizia Moriani. Oggi le esequie

MONTEROTONDOPaese in lutto per la ’sua’ maestra. Giovedì è mancata all’affetto dei suoi cari Letizia Moriani (foto), 79 anni. Letizia non ce l’ha fatta a superare una violenta forma di setticemia che mercoledì l’aveva costretta al ricovero nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Misericordia di Grosseto. Un’infimmazione fulminante che non le ha dato scampo. Letizia per decenni è stata la maestra elementare delle scuole Renato Fucini di Monterotondo Marittimo. Ha insegnato con grande preparazione a generazioni di bambini, oggi adulti che la ricordano ancora per quel rigore e preparazione che le erano propri. Ma è stata impegnata anche nella vita sociale del suo paese. Nel volontariato, nel consiglio della Pro loco per anni. Grande il cordoglio che si è diffuso nel piccolo comune delle Colline Metallifere, ma anche oltre. Letizia lascia il marito Ettore, impiegato Enel in pensione, la figlia Valentina, la nipotina Nora e la sorella Lorella. La salma, che è stata composta all’obitorio dell’ospedale Sant’Andrea di Massa Marittima, partirà da lì questa mattina alle 9.15 per raggiungere Monterotondo Marittimo, dove Letizia e la sua famiglia hanno sempre vissuto e dove alle 10, nella chiesa di San Lorenzo, sarà celebrato il funerale. Poi la tumulazione nel cimitero del paese. Alla famiglia le condoglianze della redazione de La Nazione.