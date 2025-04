"Chiude la sede della banca. Decisione che contrasteremo"

E’ inutile parlare di rinascita di borghi quando poi ogni giorno sono proprio i borghi che devono lottare contro il depauperamento dei servizi, pubblici o privati. È il caso ad esempio di Scansano dove alla sindaca Maria Bice Ginesi è arrivata la comunicazione che la filiale Intesa San Paolo da ottobre chiuderà i battenti e i correntisti dovranno rivolgersi alle agenzie di Grosseto, trenta chilometri la distanza, o di Manciano, quasi altrettanti. O cambiare banca: "Soluzione probabilmente obbligata per chi non può sobbarcarsi il viaggio o non vuole spendere di più". "E’vero – dice la sindaca – che oggi le operazioni si possono fare tutte o quasi online. Ma il nostro comune è popolato da persone anziane che con il computer hanno poca o nessuna dimestichezza. Il rapporto fiduciario e personale con persone fisiche (e colgo l’occasione di ringraziare chi opera con dedizione e disponibilità nella filiale) è fondamentale". C’è poi un problema di equità: "Tenere un conto in banca – dice Ginesi – costa e non poco. Come costano anche le operazioni che si effettuano, sia in filiale sia online. Ora, se Intesa San Paolo non lascia in paese nemmeno lo sportello bancomat, a quei costi già rilevanti, si aggiungerebbe l’ulteriore ’tassa’ del prelievo di contante da un bancomat di altra banca. Lo trovo ingiusto, come ho spiegato e tornerò a spiegare ai vertici dell’istituto". La banca dice che deve razionalizzare i costi ma la sindaca ribatte: "Razionalizzare – conclude – non può significare negare servizi ai propri correntisti o caricarli di ulteriori spese". L’amministrazione sta predisponendo insieme ai consiglieri di minoranza, la convocazione di un consiglio comunale aperto a tutti i cittadini per l’adozione di un documento contro la chiusura della filiale.