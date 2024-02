Chiodatura della mura in via dei Chiassarelli per assicurare la loro stabilità dopo il crollo

Procedono a ritmo serrato gli interventi sulle mura medioevali della città, che danno su via dei Chiassarelli, per evitare che subiscano altri danneggiamenti come quello del crollo avvenuto qualche mese fa. Da giorni un ditta specializzata da procedendo alla "chiodatura" delle mura, nelle vicinanze della parte crollata, effettuando dei fori dentro ai quali vengono inserite delle aste con della resina e chiuse, nella zona visiva, con una piastra imbullonata.

L’intervento si rende necessario per assicurare la stabilità delle mura in vista del ripristino della parte crollata i cui pezzi costituiti da pietre squadrate sono dislocati nei paraggi della zona. E a suo tempo in via dei Chiassarelli si era parlato anche della possibilità di un ordigno bellico, che però, dopo una serie di accertamenti, non è stato mai trovato.