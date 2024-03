Chimica nei prodotti. Webinar sulle norme

Lo Sportello Etichettatura della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, in collaborazione con il Laboratorio Chimico della Camera di commercio di Torino, organizza domani alle 9.30 un seminario online per presentare gli aspetti più rilevanti della normativa Reach, relativa ad obblighi e responsabilità per chi produce, immette sul mercato e commercializza le sostanze chimiche. Particolarmente consigliata è la partecipazione di Pmi che vendono prodotti sotto il proprio nome o marchio. Il Reach è una normativa integrata per la registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche, che mira ad assicurare un maggiore livello di protezione della salute umana e dell’ambiente, aspirando al contempo a mantenere e rafforzare la competitività e le capacità innovative dell’industria chimica europea. Il regolamento riguarda la fabbricazione, l’importazione, l’immissione sul mercato e l’uso di tutte le sostanze chimiche. Il Reach introduce una rilevante novità, stabilisce, infatti, il principio per cui spetta all’industria la responsabilità di gestire i rischi delle sostanze chimiche e di fornire informazioni sulla sicurezza delle sostanze che produce, utilizza o immette sul mercato. I produttori e gli importatori di sostanze chimiche devono raccogliere informazioni sulle proprietà delle sostanze, affinché siano poi gestite in sicurezza, e a trasmetterle all’Agenzia europea per le sostanze chimiche. La partecipazione è gratuita previa iscrizione online entro oggi al link: https://www.lab-to.camcom.it/moduli/181/Focus-nazionale-la-chimica-nascosta-nei-prodotti/, raggiungibile anche dalla home page del sito camerale.