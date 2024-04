Chiara Ferragni, una domenica a Capalbio con pranzo sulla spiaggia vip

Capalbio (Grosseto), 21 aprile 2024 – Una domenica a Capalbio per Chiara Ferragni. L’imprenditrice e influencer torna in Maremma per qualche ora di vacanza. Le bellezze naturalistiche della provincia di Grosseto hanno sempre attratto Ferragni, che più volte si è concessa vacanze in queste zone.

Anche insieme a Fedez, da cui ormai è separata da alcune settimane. La rottura tra Ferragni e il cantante ha occupato e occupa le pagine dei rotocalchi rosa. Le loro vite appaiono sempre più divergenti, per quanto il legame con i figli tenga comunque unita in qualche modo la coppia.

La gita di Ferragni a Capalbio è stata raccontata sul profilo Instagram dell’influencer. Il sabato lo ha trascorso a Roma, poi appunto, complice la vicinanza geografica, si è spostata in macchina per la domenica maremmana. Con lei diverse persone tra cui l’amico del cuore, uno dei più fidati, il manager Angelo Tropea.

Sono mesi tormentati per l’influencer, che deve fare i conti con la separazione dal marito ma anche con le inchieste che la riguardano, in particolare sulla presunta truffa della vendita benefica del pandoro griffato Ferragni.