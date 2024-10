Chiama la polizia per annunciare il suicidio, l’agente lo convince a ripensarci

Grosseto, 21 ottobre 2024 – Alla base del gesto ci sarebbe stata la separazione dalla propria compagna, ma quando ha annunciato agli agenti la volontà di farla finita, la polizia è riuscita a farlo desistere. Succede a Grosseto, dove un operatore della sala radio del commissariato ha salvato un uomo sul punto di suicidarsi.

Per problemi di coppia, un camionista ha chiamato la Polizia Stradale del capoluogo maremmano, annunciando la sua intenzione. Il poliziotto che ha ricevuto la telefonata, compresa la delicatezza della situazione, ha subito instaurato un intenso dialogo di ascolto, supporto e sostegno, riuscendo a conquistare la fiducia e guadagnare tempo mentre cercava di localizzarlo per l'invio delle pattuglie.

È stata una conversazione lunga e intensa, durante la quale l'agente, forte della sua preparazione ed esperienza, è riuscito a tranquillizzare l'uomo, convincendolo a fermarsi presso un'area di servizio fino all'arrivo di una pattuglia in servizio di vigilanza stradale. Messo in sicurezza, è stato poi affidato alle cure del personale sanitario del 118 che l'ha trasportato in ospedale.