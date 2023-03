Che successo per la Gran Fondo Oltre 450 i partecipanti alla gara

Ancora un successo per la Granfondo dell’Argentario di mountain bike. Con oltre 450 corridori al via, il promontorio si è colorata con le divise e le bici degli atleti, che hanno corso la gara organizzata dal Gruppo ciclistico Monte Argentario. Si tratta, oltre al lato sportivo, del primo vero evento turistico della stagione, che sarà seguito poi dalle regate veliche primaverili (Pasquavela la più nota) e la "Notte dei Pirati" a Porto Ercole. Un assaggio di stagione reso possibile dai tanti ciclisti al via, con famiglie al seguito per un paio di giorni, che hanno potuto soggiornare nelle attività ricettive già aperte. Per la verità, molti hotel apriranno i battenti per il periodo pasquale ma, complice anche il bel week end di sole, in tanti hanno scelto l’Argentario e la Costa d’Argento, con le sue spiagge e i suoi panorami che rendono perfetto anche il periodo primaverile, per una gita fuori porta. Proprio grazie ai suoi scorci la Granfondo è una gara più unica che rara: i ciclisti hanno attraversato un paesaggio ricco di torri spagnole e paesaggi suggestivi a picco sul mare. Motivo che spinge gli organizzatori a inserire nel contesto anche un tracciato più breve rispetto ai 44 chilometri previsti dalla gara principale per amatori e possessori di eBike. Alla riuscita del week end ha collaborato anche il Centro Commerciale Naturale Le Vie del Valle che, con il supporto dell’associazione Mercante in Fiera, ha colorato via Marconi di Porto Santo Stefano con un mercatino di curiosità e street food molto apprezzato da residenti e turisti. Al traguardo della classifica generale si sono presentati, nell’ordine, Pier Luigi Torelli del gruppo Asd Team Bike Palombara Sabina (squadra che ha conquistato tutti e tre i posti del podio) con il tempo di 2 ore, 4’ e 38’’i, seguito in una spettacolare volata da Angelo Guiducci staccato di soli 2 decimi. Terzo Luca Chiodi con 53’’ di distacco. Primo dei corridori di casa Claudio Fanciulli (Mt Bike Argentario), giunto quinto ma primo alla classifica intermedia della Croce dell’Argentario. Nella classifica femminile, prima Fabia Romana Costantini (Palombara Sabina), seconda Francesca Bianconi (Asd Biker in Libertà) e terza Chiara Vernaccini (Livorno Team Bike). Durante la gara un giovane atleta è caduto, ferendosi, nel tratto sterrato sopra la zona dell’Hotel Pellicano, dietro Porto Ercole. Il giovane è stato trasportato con un fuoristrada della Cri nell’area di rendez vous di emergenza sanitaria allestita dall’Asl e quindi portato all’ospedale di Orbetello per accertamenti.