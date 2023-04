Che successo per Andrea Bandinelli È il pizzaiolo più veloce del mondo

Si è conclusa la 30esima edizione del campionato mondiale della pizza, che si è svolto nei gioni scorsi a Parma. E Il pizzaiolo grossetano Andrea Bandinelli si è distinto nelle gare di abilità, arrivando al primo posto nella categoria "Pizzaiolo più veloce", la cui sfida consisteva nello stendere 5 pizze e metterle nel piatto il più velocemente possibile, e quinto nella categoria "Pizza più lunga", dove in 5 minuti ha dovuto stendere 500 grammi di impasto il più possibile, riuscendo a fare una pizza di 95 cm di diametro. Bandinelli è il titolare della pizzeria Bandy al Clap’s a Grosseto, in via Davide Lazzeretti 4244, della pizzeria Bandy, in via 4 Novembre 58 a Marina di Grosseto, e, da quest’anno, della pizzeria La Golosa dal Bandy, in via IV Novembre 16 a Marina di Grosseto, il cui titolare era Antonio Panico, deceduto nell’incidente che ha coinvolto altri ciclisti a Braccagni durante la scorsa estate.

"Sono contento per questo traguardo – dice il pizzaiolo grossetano –. Ho visto la premiazione in streaming in quanto dopo la kermesse sono subito ripartito per tornare al mio lavoro. Alla notizia ho esultato e ho festeggiato con i miei colleghi di lavoro". Bandinelli è stato già sul podio del campionato mondiale nel 2000, nel 2003, arrivando terzo sia per la velocità che nella categoria larghezza, nel 2017, collezionando sempre terzo però solo nella categoria larghezza, e più volte nei vari campionati italiani nei primi anni 2000.

Steven Santamaria