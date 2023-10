"Cesvot vicino a te: incontro a Civitella Paganico"

Nell’ambito dell’iniziativa "Il Cesvot vicino a te" che prevede quest’anno 32 incontri territoriali organizzati con i Comuni della Toscana, la Delegazione Cesvot (il centro servizi volontariato Toscana) di Grosseto ha organizzato per oggi alle 17, nella sala della Misericordia di Paganico (via Circondaria 2227), un incontro con tutte gli enti di Terzo Settore dei Comuni di Civitella Paganico, Campagnatico, Scansano e Roccastrada.

Si tratta del primo di una serie di incontri che verranno effettuati dall’associazione in ogni angolo del territorio per allargare la platea di coloro che utilizzano i servizi volontaristici che tanto fanno bene a chi è meno fortunato. "Il Cesvot vicino a te" è un’occasione per conoscere innanzitutto la vasta gamma di servizi che il Cesvot offre gratuitamente a tutti gli Enti di Terzo Settore della Toscana, spaziando dalla consulenza alla formazione, alla comunicazione, alla ricerca fino a servizi logistici e organizzativi.

"Il Cesvot vicino a te"e le iniziative che propone sono sicuramente anche un’occasione anche per ragionare sulla nuova fase che si è aperta con la riforma del Terzo settore e con l’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) che prevede importanti adempimenti ma che apre anche nuove e utili prospettive al vasto mondo dell’associazionismo e della solidarietà attiva. Si tratta di una serie di nuove norme che i Comuni devono necessariamente conoscere per la vasta gamma dei servizi. All’incontro, a cui parteciperanno i rappresentanti della Delegazione Cesvot di Grosseto saranno presenti per il Comune di Civitella Paganico tra cui il sindaco Alessandra Biondi e il vicesindaco del paese di Civitella e assessore all’associazionismo Lorenzo Rossi.