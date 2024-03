"C’era una volta un pezzo di legno", Pinocchio il burattino arriva al teatro Sala Eugenio Allegri di Follonica. Il secondo appuntamento del Mantovani International Guitar festival Il Festival, organizzato dal Comune di Follonica in collaborazione con l’Associazione LiveArt e la direzione artistica del Maestro Fabio Montomoli, si terrà oggi alle 21,15 a ingresso gratuito. Sul palco Giovanni Lanzini al clarinetto, Fabio Montomoli alla chitarra, Dominga Tammone per i disegni e Giacomo Moscato come voce recitante. La rappresentazione narra le avventure di Pinocchio tramite la recitazione e il racconto del testo originale di Carlo Collodi, la realizzazione di disegni dal vivo e l’esecuzione di musiche originali composte appositamente per lo spettacolo dai maestri Francesco Iannitti Piromallo e Marco Gammanossi. Sulle note del clarinetto di Giovanni Lanzini e della chitarra di Fabio Montomoli, dunque, la storia del celeberrimo burattino di legno si fa voce (quella dell’attore Giacomo Moscato), si fa immagini (quelle dell’illustratrice Dominga Tammone) e si fa emozioni (quelle di una meravigliosa storia senza tempo), in una narrazione fantastica che riporta lo spettatore a quei ricordi d’infanzia gelosamente custoditi nella memoria di ognuno. Una sintesi preziosa tra musica, teatro e arti figurative, al ritmo allegro, avventuroso, tenero e commovente del burattino più famoso di tutti i tempi.