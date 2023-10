Centro storico. Chocomoments. Presi per la gola

Inaugurata ieri la festa del cioccolato che addolcirà piazza Dante per tutto il weekend. Insieme al sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, anche Agata Renzo, presidente del Ccn, e Giovanni Caso, presidente di Confesercenti. "Siamo orgogliosi – dice il sindaco – di aver riportato questa festa nella nostra città che offrirà ai cittadini tutta la dolcezza di uno degli alimenti più buoni che ci siano. Ringrazio Ccn e Confesercenti per il loro incredibile lavoro e tutti i maestri cioccolatai che si sono messi a disposizione".

"Non potevamo non riproporre un evento del genere – spiega Giovanni Caso –. Questa volta, abbiamo ampliato la proposta, grazie anche all’aiuto del Ccn, con attività collaterali assolutamente da non perdere. Assolutamente protagonisti sono gli stand dei maestri cioccolatai, provenienti da diverse zone d’Italia". "Anche tutte le attività del nostro centro storico – dice Agata Renzo, presidente del Ccn – daranno il loro contributo con proposte a tema: ad esempio, i ristoranti proporranno un menù speciale e i locali prepareranno dei cocktail a base di cioccolato". Ma il cuore pulsante della manifestazione è, appunto, la mostra-mercato del cioccolato artigianale, con stand sempre aperti che faranno gola a tutti gli amanti del cioccolato.

Ecco le attività collaterali che accompagneranno il tutto: oggi, alle 18, verrà realizzata la Pralina di Grosseto, un cioccolatino in versione speciale e unica realizzata con un ingrediente tipico della zona. Infine domani alle 15 "Come nasce una pralina?". Spazio anche alla solidarietà: oggi, alle 16, verrà realizzata la barretta dei record, il ricavato sarà destinato all’Emporio solidale. Ci saranno anche lezioni di cioccolato: oggi e domani dalle 10 alle 12 il corso di lavorazione del cioccolato per principianti (30 euro. Prenotazione obbligatoria giancarlo.maestrone@gmail.com). E poi i bambini, che con il cioccolato vanno particolarmente d’accordo: Choco baby, dalle 15.30 alle 17.30 un laboratorio (della durata di 15-20 minuti al costo di 7 euro) per imparare a realizzare cioccolatini.

Steven Santamaria