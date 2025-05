Centro raccolta rifiuti. La Giunta dà il via libera: "Migliorerà la differenziata"

FOLLONICALa giunta comunale di Follonica ha dato il via libera al progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo Centro di raccolta per rifiuti urbani e assimilati in via dell’Industria, che si trova all’interno della zona artigianale della città. Questo centro, che è stato fortemente voluto dall’amministrazione, dovrebbe rafforzare l’efficacia dell’attuale sistema di raccolta differenziata e migliorare la qualità generale del servizio. Il progetto, che è stato elaborato da ’Sei Toscana’ ed è già stato inserito negli strumenti di pianificazione comunale, prevede la costruzione di una nuova struttura che sia in grado di rispondere alle esigenze ambientali e logistiche della città.

"Il nuovo centro di raccolta è un passo fondamentale per rendere Follonica una città sempre attenta all’ambiente e alla sostenibilità - dichiarano il sindaco Matteo Buoncristiani e il vicesindaco e assessore all’Ambiente Danilo Baietti - Il nuovo centro sarà un’infrastruttura moderna, capace di rispondere alle esigenze della popolazione e di migliorare la gestione dei rifiuti, anche in un’ottica di economia circolare e riduzione dell’impatto ambientale".

L’opera avrà un costo superiore a 1,2 milioni di euro e il Comune spera di finanziarla in larga parte attraverso i fondi europei Fesr (Fondo europeo di sviluppo regionale). "L’ipotesi di aggiudicazione del finanziamento Fesr, cosa di cui siamo molto fiduciosi, - continuano nella loro spiegazione sindaco e vice - ci permetterà di finanziare l’80% dell’opera, evitando così di gravare eccessivamente sul cittadino".

Con l’approvazione di questo progetto, l’amministrazione comunale di Follonica conferma la propria volontà di investire su una programmazione attenta e capace non solo di saper coniugare esigenze ambientali e logistiche, ma anche di valorizzare i finanziamenti disponibili in modo da garantire benefici per la città sul lungo periodo. Scelte di gestione in materia ambientale che si pongono obiettivi anche a lungo termine.

Gabriele Pasquini