Sala del Consiglio, sì alla sfida digitale

FOLLONICASono iniziati i lavori di digitalizzazione della sala consigliare del Comune di Follonica. Questi interventi puntano non solo a trasformare radicalmente la gestione delle sedute consigliari, ma anche a mutare il rapporto tra le istituzioni del Comune cittadini rendendolo più cristallino. "Si tratta di un intervento storico per Follonica – sottolinea Alberto Alois (foto), presidente del consiglio comunale, che ha voluto fortemente che fossero avviati questi lavori. – Una delle novità principali sarà l’installazione di due grandi monitor ai lati della sala che sono pensati per rendere chiaro e immediato l’andamento delle votazioni. Inoltre, ogni consigliere sarà dotato di un microfono personale, mentre il presidente potrà contare su un desk tecnologico avanzato che gli permetterà di gestire le presenze e i tempi degli interventi dei consiglieri. Ma è sul fronte della comunicazione con i cittadini e della trasparenza che si registrano le innovazioni più significative: verrà infatti completamente rinnovata la piattaforma online dei consigli comunali che permetterà ai cittadini di trovare più facilmente le informazioni e gli interventi che gli interessano attraverso l’utilizzo di hashtag tematici. "Era fondamentale dotare il nostro Consiglio di strumenti all’altezza dei tempi - continua Aloisi - sia per migliorare l’efficienza interna sia per rafforzare il legame con i cittadini. Sono contento di aver voluto e portato avanti questa modernizzazione: da oggi apriamo una nuova stagione, fatta di trasparenza, innovazione e partecipazione".