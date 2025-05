Blitz al centro commerciale. Minorenne con un coltello scoperto dai carabinieri

GROSSETOIl controllo, cosiddetto "mirato", è iniziato da qualche settimana: perché la zona, il quartiere di Gorarella, ma soprattutto tutta l’area del centro commerciale, è da tempo entrata nel mirino di gruppi di ragazzi, molti dei quali minorenni, che stanno creando diversi problemi sia come atti vandalici che violenze e soprusi che hanno fatto scattare l’allarme. Nei giorni scorsi i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Grosseto hanno intensificato dunque la loro presenza e le attività in tutto il quartiere di Gorarella. Le attività questa volta però si sono concentrate nelle vicinanze ma anche all’interno dell’area adibita a centro commerciale, dove insistono attività e uffici i cui titolari e gestori hanno segnalato le loro preoccupazioni derivanti da ripetuti episodi di vandalismo e degrado. I militari dell’Arma hanno dunque deciso di non perdere altro tempo: le operazioni si sono svolte sia in uniforme ufficiale, ma anche mediante pattuglie "civetta" in abiti borghesi, per cercare di prendere in flagranza questi gruppi di giovani che hanno reso tutta la zona particolarmente pericolosa.

L’operazione ha portato all’identificazione di numerose persone tra cui molti giovani. Uno di questi è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico dotato di una lama da 14 centimetri, immediatamente tolto dalle sue tasche e posto sotto sequestro. Un coltello pericoloso e che ha bisogno del porto d’armi per essere trasportato tranquillamente nelle tasche ma soprattutto da persone maggiorenni. Non è la prima volta che gli uomini delle forze dell’ordine trovano coltelli nelle tasche dei ragazzini al centro commerciale di Gorarella. Qualche settimana fa furono due i minorenni che furono denunciato perchè nascondevano coltelli. Insieme avevano anche delle modeste quantità di droga che furono sequestrate. Le "bande" di minorenni, come hanno segnalato alcuni negozianti del centro commerciale, stanno cercando di prevalere una sull’altra effettuando soprusi e soprattutto risse che sono ormai all’ordine del giorno. I controlli saranno ripetuti regolarmente anche nelle prossime settimane, con particolare riguardo alle aree più sensibili sotto il profilo della sicurezza pubblica.