Psoriasi, a Grosseto il centro specializzato: “Terapie che cambiano la vita in poche settimane”

Grosseto, 18 giugno 2024 – La psoriasi rappresenta la patologia infiammatoria cutanea maggiormente diffusa e colpisce almeno 2 milioni e mezzo di persone in Italia - circa il 2-3% della popolazione - di cui quasi 110mila in Toscana. A Grosseto un centro di riferimento specializzato nella diagnosi e cura della psoriasi anche nelle forme più severe, che mette a disposizione un team multidisciplinare e terapie di nuova generazione.

“La psoriasi è una patologia immunomediata ad andamento cronico-recidivante complessa ma può essere affrontata e curata con successo - dice la dottoressa Camilla Peccianti, direttrice sostituta dell'Unità operativa di Dermatologia dell’ospedale Misericordia di Grosseto – Nel nostro ambulatorio promuoviamo un approccio multidisciplinare e terapie all’avanguardia e siamo un punto di riferimento per i pazienti del Sud della Regione per l’accesso ai farmaci di ultima generazione.”

La gravità della psoriasi è influenzata da vari fattori. In caso di chiazze su volto, mani o genitali, anche se l’estensione è limitata, si parla di psoriasi moderata-grave. I pazienti possono accedere a terapie biotecnologiche di ultima generazione.

“Oggi esistono soluzioni terapeutiche in grado di cambiare la vita dei pazienti in poche settimane – commenta Peccianti – Alcune di queste, somministrate ogni tre mesi, possono fornire risultati duraturi nel tempo".

A breve il centro si doterà anche di una nuova cabina per fototerapia, che arricchirà ulteriormente l'offerta dell’ambulatorio, consentendo trattamenti all'avanguardia. Per accedere all’ambulatorio prime visite è sufficiente l’impegnativa del medico di famiglia e si prenota tramite Cup. Dopo la visita iniziale, il paziente viene reindirizzato, se necessario, all'ambulatorio psoriasi per ulteriori controlli.

"Ringrazio tutti i professionisti dell’Uo Dermatologia - dice il direttore del presidio ospedaliero, Michele Dentamaro - l’ambulatorio di trattamento della psoriasi si arricchisce di terapie all’avanguardia e di nuova tecnologia strumentale”.