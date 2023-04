Centro "Laura Flamini" Taglio del nastro

Inaugurato il centro di ascolto "Laura Flamini". Si trova all’interno del palazzo comunale e rappresenta uno spazio che si propone di dare sostegno e offrire servizi a chi è affetto dalla Sla. L’iniziativa è stata promossa dal "Comitato 16 Novembre" e realizzata in collaborazione con la Misericordia e l’Amministrazione comunale.

Il Centro di ascolto ha preso il nome di Laura Flamini che è stata la presidente fino alla sua prematura scomparsa del Comitato 16 Novembre (associazione che dal 2011 ha battagliato coi vari Governi per migliorare e cercare di garantire la dignità della persona nella malattia) è ed un luogo in cui le persone con una diagnosi di una patologia altamente invalidante, possono trovare, attraverso l’accoglienza, l’ascolto e il supporto psicologico, le soluzioni ai problemi. Vuole essere dunque punto di riferimento per persone e famiglie che attraversano i momenti di difficoltà e di disagio, dando loro assistenza, informazioni e consigli verso le normative.