Centri estivi del Coeso Aperte le iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni per i Centri estivi 2023 nei comuni delle Colline Metallifere. Il servizio viene gestito dal Coeso. Per il comune di Massa Marittima il Servizio si rivolge ai minori che abbiano compiuto 3 anni di età e non abbiano superato i 14 anni al momento dell’iscrizione. Le attività estive si svolgeranno al Centro sociale Auser, al Parco di Poggio, e allo stadio comunale e avranno inizio il 26 giugno fino al 4 agosto, dal lunedì al venerdì (lunedì – mercoledì e venerdì ore 8-13 e martedì e giovedì ore 8-16) e saranno organizzate su tre turni (26 giugno - 7 luglio; 10-21 luglio; 24 luglio - 4 agosto). L’attività potrà essere frequentata da un massimo di 35 minori per turno (15 fascia età 3-5 e 20 fascia età 6-14 anni) con la presenza di 3 minori diversamente abili. Per ogni turno sarà necessario presentare specifica domanda. La scadenza per la presentazione della domanda è il 9 giugno per i minori di età compresa tra i 6 e i 14 anni ed entro il 30 giugno per i minori di età compresa tra i 3 e i 5 anni.