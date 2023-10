Cento ricette di Alissa Mattei raccolte in due libri

Cento ricette gustose, scritte da Alissa Mattei per Maremma Magazine, sono adesso disponibili in due volumi, uno dedicato alla cucina maremmana e toscana e l’altro alla cucina italiana. Ogni ricetta è introdotta da Alissa Mattei con una spiegazione sulle origini del piatto e consigli utili per ottenere il risultato migliore. I due volumi sono disponibili nella redazione di Maremma Magazine (via Tripoli) e nelle librerie Mondadori Nuova Libreria (a Grosseto), Bastogi (Orbetello) e Mondadori Bookstore (Porto Santo Stefano).