Cene con delitto A tavola ma con Diabolik

Sessanta anni fa usciva nelle edicole Diabolik, il fumetto in formato tascabile di cui il primo numero portava il titolo "Il Re del Terrore" e da allora non ha mai interrotto la sua pubblicazione.

Nel corso della sua lunga carriera criminale, Diabolik è stato protagonista di diverse forme di adattamento: da quelle animate a quelle radiofoniche, dalle versioni dedicate ai videogiochi e ai giochi da tavolo, ai documentari e nel cinema, dal primo film di Mario Bava, girato nel 1968, si arriva ai Manetti Bros nel 2021, con un sequel nel 2022. Ed ora, proprio in occasione del 60esimo anno della nascita del leggendario fumetto, che intere generazioni hanno amato e seguito con passione e trepidazione, il gruppo teatrale "Delitti con diletto", specializzato nelle "Cene con delitto", ha pensato di scrivere una nuova storia con tutti gli elementi e le dinamiche che hanno reso epico, appunto, il "Re del Terrore". Tutti i partecipanti si sentiranno protagonisti proiettati in un dinamico mix di teatro, gioco e giallo deduttivo durante la cena in ristoranti che – in Maremma e anche in altre zone della Toscana – hanno già da tempo instaurato un bellissimo rapporto con il gruppo teatrale tanto da rendere periodico l’appuntamento con la "Cena con delitto".

"In sintesi – dicono i componenti del gruppo teatrale –, una variegata ed intrigante combinazione di eccellente cucina condita da una buona dose di suspense, humor e tanti colpi di scena, ma questa volta un ospite d’onore renderà la serata unica ed indimenticabile: Diabolik".

E proprio il mese di aprile è stato dedicato per intero all’inafferrabile criminale, infatti la storia dal titolo "Un delitto Diabolik O" andrà in scena il Il 13 aprile al "Mifood" di Grosseto; il 20 aprile al "Cristall" di Grosseto il 21 aprile "Dai Brandi" di Castiglione della Pescaia, il 25 aprile al "Belcanto" di Firenze, il 27 aprile al "Freestyle Food" di Follonica e il 28 aprile a "Casa Livia" di Grosseto.

Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare al 348 5812588.