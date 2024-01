"Cena solidale a Orbetello per sostenere La Casa di Gioia e il recupero degli animali selvatici"

Una cena dai Pescatori di Orbetello per contribuire a La Casa di Gioia. È in programma questa sera un evento speciale che permetterà di raccogliere fondi per il sodalizio che si occupa del recupero degli animalo selvatici sul territorio. La cena inizierà alle 20.30 e sarà al costo di 30 euro a persona (bevande escluse). Per prenotare si dovrà inviare un messaggio WhatsApp al numero 348.7304272. Il menu prevede un antipasto del pescatore, conchiglie bio de La Retomada al ragù di celata e olive, filetto del pescato del giorno con caponatina. "Un ringraziamento speciale a I Pescatori Orbetello, LagunArtFactory, a Pier Luigi Piro, Chiara Serracchiani e al super Volontario Fabio Lubrano – dice la presidente dell’associazione La Casa di Gioia, Catia Orsini – per aver organizzato questa cena, grazie di cuore anche a tutta la comunità orbetellana che da sempre ci sostiene".

È possibile inoltre intestare il 5 per mille in dichiarazione dei redditi al sodalizio, mentre è già iniziata la campagna tesseramento 2024. Per chi vuole fare la tessera, il costo annuale è di 12 euro per il socio ordinario e di oltre 12 euro per il socio sostenitore. Le tessere possono anche essere richieste online: o tramite email a [email protected] o tramite WhatsApp al 3477138766. Il versamento in quel caso dovrà essere fatto esclusivamente per bonifico bancario, specificando la causale tesseramento 2024 o rinnovo tessera.