C’è l’ultimo corso mascherato. Protagoniste le ‘sciornie’

Ultima uscita per il Carnevale dell’Argentario, tornato quest’anno con tanta partecipazione e tante "sciornie" dopo diversi anni di assenza. Oggi, dopo l’annullamento della giornata di domenica scorsa a causa del maltempo, ci sarà un’ultima giornata dedicata alla kermesse, durante la quale verranno anche assegnati i premi (in buoni acquisto): miglior maschera adulto (300 euro), miglior maschera bambino (200 euro), miglior gruppo adulti (600 euro), miglior gruppo bambini (400 euro), miglior maschera artigianale (300 euro), categoria speciale miglior sciornia (200 euro). Ma intanto martedì sera si è tenuta una bella kermesse con il rogo al Re Carnevale, dove si sono viste tante belle maschere variopinte e le classiche "sciornie", che hanno ballato in piazza delle Meraviglie fino a tarda sera. La giornata di oggi partirà alle 15 con la sfilata nel Corso Umberto. Al termine dell’evento la giuria premierà tutti i vincitori delle variopinte maschere. Si sono iscritti al concorso più di 100 tra singoli e gruppi, mentre prossimamente sarà annunciato il direttivo del nuovo comitato Carnevale, che organizzarà le prossime edizioni.