C’è il piano recital di Mattia Lorenzini

Il giovane pianista Mattia Lorenzini è il protagonista del nuovo appuntamento con la rassegna "Scriabin Concert Series" organizzata dall’Associazione musicale Scriabin, presieduta da Antonio Di Cristofano, con il Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura. Appuntamento oggi alle 11 nell’ex chiesa dei Bigi. Il programma del piano recital di Mattia Lorenzini prevede l’esecuzione di brani di Liszt. Il biglietto d’ingresso al concerto costa 10 euro.

Mattia Lorenzini si è avvicinato alla musica all’età di 9 anni. Nel 2020 ha conseguito il diploma accademico di primo livello in pianoforte al Conservatorio "Paganini" di Genova con il massimo dei voti, la lode e la dignità di stampa della tesi. Attualmente frequenta il secondo anno del biennio specialistico di Il livello e la Scuola biennale per Direttori di coro, da poco inaugurata a Genova. Ha partecipato a concorsi pianistici nazionali e internazionali aggiudicandosi primi premi e primi premi assoluti. Ha partecipato con successo a numerosi concorsi per borse di studio ed ha tenuto numerosi concerti in prestigiose rassegne. Dal 2021 è docente di pianoforte all’istituto musicale "Casella" di Novi Ligure.