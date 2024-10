C’è il piano recital di Emil Ribarski

Per lo "Scriabin Concert Series" oggi alle 17.30 nell’ex chiesa dei Bigi si esibirà il pianista macedone Emil Ribarski. Il pubblico potrà ascoltare due pezzi di Liszt, "Cradle song" e "Grey clouds" e "24 preludi, Opera 28" di Chopin. L’appuntamento dell’Associazione musicale Scriabin presieduta dal maestro Antonio Di Cristofano è organizzato con il Polo Culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura. L’ingresso è 10 euro (ridotto 8 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura e dell’Orchestra sinfonica Città di Grosseto e ridotto speciale a 5 euro per gli alunni dell’Istituto musicale comunale Palmiero Giannetti) e comprende la visita al Museo Luzzetti.

Emil Ribarski è figlio d’arte, originario di Skopje in Macedonia, dove all’età di sei anni inizia a suonare il pianoforte al Center of Musical Education. Vincitore di svariati premi, nel 2010 è primo premio all’International Competition Ars Kosova, primo premio al festival internazionale Bitola Piano Competition e vincitore del premio "Filippo Trevisani". Nel 2020 Ribarski riceve l’attestato come dottore in pianoforte con una tesi su Chopin, conduce letture e masterclass all’università di Kansas City. È membro della giuria alla seconda competizione internazionale "New music generation 2020" e della competizione internazionale Shabyt del 2022.