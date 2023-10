C’è "Dante nei Luoghi di Dante" nell’ex chiesa di Sant’Antonio abate

Con la stagione autunnale riparte anche la programmazione itinerante sul territorio dell’Associazione Amici del Quartetto. Quest’anno con una chicca di quelle davvero da non perdere e da gustare fino in fondo e che si terrà a Campagnatico presso la ex chiesa di Sant’Antonio abate domani alle 18. Lo spettacolo "Dante nei Luoghi di Dante", realizzato con il patrocinio del Comune di Campagnatico, vede infatti come protagonista un duo davvero di eccezione formato da maestri grossetani ma molto famosi anche a livello nazionale e internazionale quali l’attore Giacomo Moscato e il musicista Giovanni Lanzini (che in questo spettacolo firma anche le musiche) per un evento di grande suggestione. La Maremma, la nostra terra, citata più volte e con dovizia di particolari dal Sommo Poeta attraverso le sue vicende anche tristemente note. Una Maremma che però, a fine spettacolo, si riscatterà in modo simpaticamente inaspettato dalla sua condizione di terra dura e inospitale.