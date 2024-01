Cavallo non riesce ad alzarsi. Arrivano i vigili del fuoco

I vigili del fuoco di Grosseto sono intervenuti per il recupero di un cavallo ospitato all’interno di una struttura vicino all’ippodromo del Casalone che si occupa di animali anziani, feriti e bisognosi di cure. L’animale, Sam di anni 29, probabilmente a causa dell’età e del freddo, non riusciva ad alzarsi da terra, quindi i responsabili della struttura, dopo averlo coperto per ripararlo dal freddo, hanno chiamato la sala operativa chiedendo l’aiuto dei Vigili del fuoco. La squadra ha imbracato il cavallo e lo ha issato sulle zampe tramite l’utilizzo di un mezzo dotato di gru. Sam è il compagno/guida di un altro cavallo, sempre ospitato all’interno della struttura, non vedente.