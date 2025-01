Cattivi odori in città. Commissione riunita: "Ma è gravissima l’assenza di Arpat"

C’è un’emergenza in città. Passa tutta sotto al naso dei cittadini. L’emergenza è quella segnalata ormai da tempo che riguarda i cattivi odori. Ieri la questione è stata l’oggetto della riunione della quarta commissione consiliare: si è parlato anche dell’implementazione del sistema "Nose" (Network for outdoor sensitivity).

La prima cosa che però è stata evidenziata da subito e da tutti i partecipanti, è stata l’assenza dei rappresentanti di Arpat. "Ci sono stati due interventi dei ricercatori del Cnr – dice il capogruppo del M5S, Giacomo Gori –, e sono due responsabili per il Nose. La nota dolente è stata l’assenza dell’Arpat. Se la mozione verrà approvata il 17 gennaio in consiglio comunale farà in modo che il sindaco e giunta saranno impegnati con il Cnr".

"Credo che la commissione ambiente abbia dato un giudizio positivo – afferma Roberto Barocci, presidente del Forum Ambientalista –, ma l’assenza dell’Arpat è stata una cosa gravissima. L’Agenzia dipende dalla Regione, ma la stessa non ha interessi ad eliminare questi cattivi odori. Quindi avvalora già quello che conosciamo: tutti gli accertamenti negli impianti sono stati parziali dal punto di vista tecnico e dell’adeguamento dei progetti autorizzati. Spero che venga accolta questa mozione, sarebbe una vittoria per la città. I consiglieri di minoranza e maggioranza si sono dimostrati favorevoli e disponibili".

"Il problema si trascina ormai da anni nonostante tutti gli enti coinvolti abbiano gli strumenti che servono per risolverlo – dice poi Matteo Della Negra, del comitato Grosseto Aria Pulita –. Da anni chiediamo al sindaco la riapertura della conferenza dei servizi per modificare le prescrizioni nelle autorizzazioni e alla Regione per fare una Via cumulativa. E’ gravissima l’assenza dell’Arpat, è un’assenza politica. I nasi elettronici funzionano? Non lo so. Credo che serva per prendere tempo. L’assessore Vanelli ha detto che l’amministrazione sa quali sono gli impianti e quindi sorgono degli interrogativi. Non conta il naso elettronico ma il naso dei cittadini. Il nostro invito alle persone è fare esposti, segnalando gli odori sgradevoli. Abbiamo indetto una manifestazione domenica alle 16 in piazza Dante contro i cattivi odori che ammorbano la città. Vogliamo far vedere che siamo tanti. Non ci schieriamo contro sindaco o Regione, ce ne sarà per tutti".