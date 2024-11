"Cattivi odori dal biogas, ma il Comune che fa?"

"Ancora maleodoranze diffuse in città". E i cittadini tornano a denunciare. Il comitato "Grosseto Aria Pulita" dice di aver ricevuto decine di segnalazioni. "Perché l’Amministrazione comunale di Grosseto non fa rispettare il proprio regolamento? – scrive il Comitato – Quanti controlli e quante sanzioni ha erogato nel tempo il corpo di Polizia municipale?". Secondo i rappresentanti del Comitato gli odori arrivano dagli impianti a biogas. "Complessivamente, gli otto impianti a biogas di Grosseto hanno la capacità di emettere alcune centinaia di tonnellate di gas di scarico ogni 24 ore, da camini alti pochissimi metri e con una ricaduta massima nell’arco di pochi chilometri - aggiungono –. Generalmente le locali condizioni atmosferiche fanno sì che i momenti in cui l’odore si percepisce maggiormente siano le ore serali, notturne e del primo mattino". Poi chiudono: "In questo periodo molte persone hanno visto distribuire nei terreni agricoli prossimi alla città il nauseante digestato in uscita dagli impianti, attraverso autocisterne ed altri sistemi di distribuzione. La pericolosità del digestato per l’ambiente e gli odori che può generare fanno sì che la legge regionale preveda precisi termini e modalità per la sua gestione. Sono rispettati?".