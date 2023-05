Cassonetti informatizzati Sei Toscana: "Ritardo sul cronoprogramma"

Sei Toscana ha informato il Comune di Manciano dell’indisponibilità del fornitore a installare i contenitori ad accesso informatizzato, come da cronoprogramma concordato, per criticità logistiche sorte nelle ultime ore. A fronte di questo cambiamento di programma rispetto al calendario concordato, l’Amministrazione ha provveduto a segnalare ad Ato il disservizio. "Ci scusiamo con i cittadini – dice il Comune – per questo ritardo non è imputabile al nostro lavoro. Riprenderanno nei prossimi giorni le installazioni".