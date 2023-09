Casa della Salute "Cambiamo la sede"

Una mozione dei consiglieri di maggioranza per trovare un altro posto alla Casa della Salute. La precedente giunta guidata da Francesco Borghini aveva portato avanti il progetto di spostamento del poliambulatorio situato sul lungomare dei Navigatori nei locali di via Barellai. Progetto in stato avanzato che avrebbe visto poi tornare al Comune gli spazi sul lungomare, da destinare ad altri servizi. All’attuale maggioranza però la postazione non piace e, con una mozione indirizzata al sindaco Arturo Cerulli e al presidente del consiglio comunale, che sarà discussa venerdì, chiede di trovare un’altra sistemazione.

"Dopo i recenti incontri con la Asl sembrano ormai imminenti i lavori per la realizzazione della Casa di Comunità negli immobili di via Barellai – dicono i consiglieri di maggioranza –. Confermiamo la volontà di realizzare il servizio sanitario locale, ma i locali individuati non appaiono logisticamente idonei e adeguati. C’è l’evidente assenza e potenzialità di realizzazione di parcheggi e spazi da destinare alla fermata di mezzi che renderebbe i servizi disagevoli anche in situazioni di disabilità motorie e di deambulazione. Si creerebbe inoltre un’ipotetica congestione della soprastante via Lambardi. E le apparenti identiche dimensioni degli spazi interni destinati allo svolgimento delle prestazioni sanitarie con quelli attualmente utilizzati nell’immobile sul lungomare che, invece, può usufruire dei parcheggi già esistenti. Presentiamo quindi la mozione per chiedere alla Asl per individuare luoghi diversi di più facile accesso per tutti i cittadini per le modalità di ingresso nella struttura e per la fruizione dei servizi con l’uso di mezzi pubblici e privati, utilizzando parcheggi situati nelle vicinanze". Struttura che potrebbe essere individuata, secondo le intenzioni dell’attuale giunta guidata da Arturo Cerulli, all’interno dell’ex Aeronautica militare.

Andrea Capitani